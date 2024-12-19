Результаты аудита эффективности использования бюджетных средств и госактивов в сфере водоотведения рассмотрены на заседании Высшей аудиторской палаты под председательством Алихана Смаилова. Об этом сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты РК.

Государственный аудит выявил пласт недостатков в сфере водоотведения, включая несогласованность в действиях уполномоченных органов, пробелы в нормативной базе, отсутствие качественного мониторинга и достоверных оперативных данных, низкий уровень автоматизации и цифровизации, слабуюпроработку инвестпроектов и т.д.

Невысокий уровень оплаты коммунальных услуг и низкие тарифы на местах создают риски недофинансирования инфраструктуры. При этомотсутствие единого подхода к сбору, обработке и обобщению информации приводит к расхождениюданных по протяженности сетей, количеству канализационно-очистных станций (КОС), аварийным участкам и т.д.

В 67 городах республики требуется новое строительство, модернизация и реконструкция КОС, а в 27 они отсутствуют вовсе.

Отмечается дисбаланс в распределении средств между регионами.

На заседании председатель ВАП подчеркнул, что без разработки единой информационной системы в сфере ЖКХ рассмотренные проблемы так и будут оставаться актуальными.

«Без оцифровки, без того, чтобы у вас была достоверная информация, вы не можете планировать расходы эффективно. Нужно видеть всю картину целиком: по стране, в разрезе регионов и по видам инфраструктуры. И наиболее критичные вопросы решать в первую очередь. Без качественного мониторинга вы, получается,действуете на пальцах: какой регион первымпридет, с тем и работаете. Это неправильно инеэффективно», — сказал Алихан Смаилов, обращаясь к сотрудникам Минпромышленности и строительства.

Всего по результатам аудита установлены:

финансовые нарушения на 18,7 млрд тенге;

неэффективное планирование бюджетных средств и активов – 23,4 млрд тенге;

их неэффективное использование – 26,7 млрд тенге.

Возможные потери и упущенная выгода составили 17,3 млрд тенге.

Госаудиторы выявили 59 системных недостатков и 277 процедурных нарушений.

Работа по их устранению будет находиться на контроле Высшей аудиторской палаты до полного завершения.

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