Прогноз погоды по Казахстану на 10-12 октября представили синоптики Казгидромета.
С 10 октября на запад, затем на остальную территорию Казахстана будет оказывать влияние циклон. С которым пройдут осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), усиление штормового ветра 15-29 м/с, низовая метель и гололед.
В южной и восточной частях республики ожидаются дожди с грозами, в горных районах сильные дожди и туман.
До конца недели прогнозируется также понижение температуры воздуха на западе днем до 5-13, на юге — 20 тепла, на севере Казахстана до 1-5 мороза, на юге — 2 тепла, в центре и на востоке республики 5-13 тепла, на юге страны 7-12 тепла.