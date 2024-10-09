Прогноз погоды по Казахстану на 10-12 октября представили синоптики Казгидромета.

С 10 октября на запад, затем на остальную территорию Казахстана будет оказывать влияние циклон. С которым пройдут осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), усиление штормового ветра 15-29 м/с, низовая метель и гололед.

В южной и восточной частях республики ожидаются дожди с грозами, в горных районах сильные дожди и туман.

До конца недели прогнозируется также понижение температуры воздуха на западе днем до 5-13, на юге — 20 тепла, на севере Казахстана до 1-5 мороза, на юге — 2 тепла, в центре и на востоке республики 5-13 тепла, на юге страны 7-12 тепла.

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