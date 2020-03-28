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Няни и таксисты: как им получить соцвыплату в связи с ЧП

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Во время онлайн-брифинга директор департамента по связям с общественностью АО ГФСС Гульбагила Болатбекова рассказала, как получить социальную выплату в связи с чрезвычайным положением оставшимся без работы плательщикам ЕСП — няням и таксистам, передает корреспондент zakon.kz.

Таксисты и няни, которые являются физлицами, оказывающими услуги физлицам с 2018 года, у нас являются плательщиками ЕСП. Эти люди ежемесячно уплачивают в городах в размере одного МРП – это по городу Нур-Султану 2 651 тенге. Они платили ЕСП и являются сегодня участниками системы обязательного социального страхования, медицинского страхования, а также пенсионных взносов. Вот эти 2651 тенге, они расщепляются и идут в эти фонды. В связи с этим сегодня с введением ЧП эти люди многие остались дома и не могут оказывать услуги тем же физлицам, поэтому они тоже имеют право обратиться за этой выплатой – 42 500 тенге, — сказала Болатбекова.

Она отметила, что для этого требуется написать только заявление.

Им лишь нужен один документ – это подать заявление. Они подают заявление, мы по базе смотрим есть ли ц них соцотчисление за 3 месяца в течении 12 месяцев до введения ЧП, — пояснила глава департамента.

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