Фото предоставлено ДП Костанайской области
Няня украла золотые украшения в Костанайской области.
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В селе Боровское Мендыкаринского района няня украла золотые женские и детские серьги, обручальное кольцо, цепочку, также женскую шапку в семье, где она работала с сентября текущего года . Сумма ущерба составила 85 000 тенге.
23 ноября в районный отдел полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что из дома пропали золотые изделия. Сотрудниками отдела криминальной полиции в тот же день была задержана подозреваемая в краже.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая задержана сотрудниками полиции. Ею оказалась 20-летняя девушка, работавшая няней в данной семье. По данному факту начато досудебное расследование по ст.188 УК РК «Кража», — сообщил начальник ОП Мендыкаринского района Шарип Нашкенов.
Подозреваемая дала признательные показания. Украденные изделия возвращены хозяйке.
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