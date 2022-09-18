USD 477.12
EUR 475.45
RUB 7.95
kk ru en
  1. Home
  2. Новости из регионов
  3. Няня забила насмерть трехлетнего ребенка

Няня забила насмерть трехлетнего ребенка

Фото из открытых источников

По данным правоохранителей, 12 сентября в одной из больниц скончался 3-летний мальчик. Медики диагностировали у ребенка телесные повреждения в виде травм головы.

Жительницу Талдыкоргана задержали по подозрению в причастности к смерти 3-летнего ребенка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

«По подозрению в причастности к его смерти была задержана 23-летняя местная жительница, которая ранее присматривала за ребенком. Девушку поместили под стражу в ИВС, однако позднее городской суд санкционировал в отношении подозреваемой «домашний арест»», — говорится в сообщении.

Расследование по факту с назначением экспертиз проводится по части 3 статьи 106  УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Токаев подписал закон о семилетнем сроке президентства и переименовании столицы
Следующая новость

Без рецепта не продаём. В Рудном полицейские раскрыли дерзкий грабеж