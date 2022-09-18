Няня забила насмерть трехлетнего ребенка

По данным правоохранителей, 12 сентября в одной из больниц скончался 3-летний мальчик. Медики диагностировали у ребенка телесные повреждения в виде травм головы.

Жительницу Талдыкоргана задержали по подозрению в причастности к смерти 3-летнего ребенка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

«По подозрению в причастности к его смерти была задержана 23-летняя местная жительница, которая ранее присматривала за ребенком. Девушку поместили под стражу в ИВС, однако позднее городской суд санкционировал в отношении подозреваемой «домашний арест»», — говорится в сообщении.

Расследование по факту с назначением экспертиз проводится по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).