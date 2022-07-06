НЛО снял на камеру телефона казахстанец

Сначала очевидцы приняли объект за самолет. Однако траектория движения летального аппарата совершенно не соответствовала той, что характерна для воздушного судна.
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В минувшую субботу, 2 июля, житель Шымкента Владимир Соколов снял на видео мобильного телефона неопознанный летающий объект, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на elitar.kz.
НЛО то плавно плыл, ярко мерцая на солнце, то начинал хаотичные движения. Потом замедлял ход, а в какой-то момент начал снижение. После чего снова поднялся и исчез.
В комментариях к ролику некоторые пользователи предположили, что мужчина заснял квадрокоптер. Другие пошутили, что это не НЛО, а обычный пакет.
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