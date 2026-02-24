В Костанайской области осадков не ожидается. Вместе с тем на западе, востоке и юге региона прогнозируется туман.

Ветер юго-восточный со скоростью 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 21–26 градусов мороза, на востоке области столбики термометров опустятся до –30°С. Днём ожидается 12–17 градусов мороза, на юге региона — около –8°С.

В Костанае — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5–10 метров в секунду.

Ночью в областном центре прогнозируется 24–26 градусов мороза, днём — 12–14 градусов ниже нуля.

Пять самых аварийных перекрёстков Костаная появились в навигаторе Инициаторами проекта выступили сотрудники департамента по правовой статистике и областной прокуратуры. Основанием стал анализ дорожной...

Очередникам ужесточили требования: жильё будут распределять по новым правилам С 2 марта Отбасы банк будет распределять жильё среди очередников только после обязательной инвентаризации данных....