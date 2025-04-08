Уже известно, что они пешком дошли из Рудного до села Константиновка Костанайского района. Ночью они заночевали в лесу возле поселка, а утром 8 апреля сели в попутную машину марки Нива, за рулем которой был сотрудник местной ветеринарной службы.
Он сообщил об этом участковым Жаслану Абильгазы и Махамбету Ерубаеву. Они, в свою очередь, передали информацию коллегам, указав марку автомобиля и госномер.
Позже, между поселками Садовое и Алтынсарино, машину остановил участковый инспектор полиции Нурсултан Махин. Подростков доставили в отдел полиции, где они были признаны целыми и невредимыми. Сейчас с ними беседуют сотрудники ювенальной полиции. В ближайшее время они будут возвращены в Рудный.
Как выяснилось, подростки направлялись в Костанай к одной из матерей.
Напомним, что 7 апреля два подростка, 15 и 17 лет, покинули учреждение «Центр поддержки семьи с особыми образовательными потребностями», в котором обучались и проживали.
В их поисках участвовало 34 единицы техники и 93 человека, включая полицейских, волонтеров ДПСО «Регион 10» и ДПСО «ДОС», представителей акимата и неравнодушных граждан.
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