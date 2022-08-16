Ночи становятся прохладнее. Прогноз в Костанае и области на 17 августа

Погода в Костанайской области будет без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10 тепла, на юге области 15, днем 20-25, на юге области 28 тепла.

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В Костанае будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 7-9, днем 22-24 тепла.

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