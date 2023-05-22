Ночью будут ограничивать автомобильное движение на отремонтированном участке по проспекту Абая

Сегодня информация прозвучала на аппаратном совещании в акимате Костаная.
Однако, подчеркнули в городском акимате, эта мера временная и продлится недолго, пока не завершатся работы по установке новых столбов освещения. Изменения коснутся участка по Абая от путепровода до Воинов-Интернационалистов.
«Освещение параллельно нужно делать, когда мы первый участок откроем, освещение будет «опаздывать» на сколько неделю. Вот в течение недели, десяти дней, дорогу нужно сделать. Полиции поручение — нужно с 22.00 или 23.00 закрывать дорогу и утром в 6 утра открывать», — сказал акима Костаная Марат Жундубаев.