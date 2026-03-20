В Костанайской области ожидается переменчивая погода с осадками и туманом.
Днём на севере региона прогнозируется небольшой дождь. На севере, востоке и юге области ожидается туман, который может ухудшить видимость на дорогах.
Ветер будет юго-западный, со скоростью 9–14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от -3 до -8 градусов, на востоке области похолодает до -11. Днём воздух прогреется до +4…+9 градусов, на востоке — до +1.
В Костанае ожидается переменная облачность без осадков. Также прогнозируется туман. Ветер юго-западный 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха в городе ночью составит -5…-7 градусов, днём — +4…+6.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.