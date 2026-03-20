Ночью мороз, днём тепло: чем удивит погода жителей области

— Сегодня, 17:19
В Костанайской области ожидается переменчивая погода с осадками и туманом.

Днём на севере региона прогнозируется небольшой дождь. На севере, востоке и юге области ожидается туман, который может ухудшить видимость на дорогах.

Ветер будет юго-западный, со скоростью 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от -3 до -8 градусов, на востоке области похолодает до -11. Днём воздух прогреется до +4…+9 градусов, на востоке — до +1.

В Костанае ожидается переменная облачность без осадков. Также прогнозируется туман. Ветер юго-западный 3–8 метров в секунду.

Температура воздуха в городе ночью составит -5…-7 градусов, днём — +4…+6.



