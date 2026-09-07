Ночью на трассе стало плохо водителю: на помощь пришли полицейские Рудного





Во время ночного патрулирования сотрудники полиции Рудного заметили на трассе грузовой автомобиль, возле которого находились несколько мужчин. Они обратились к патрульным за помощью.

Выяснилось, что граждане Таджикистана следовали транзитом, когда одному из водителей внезапно стало плохо. Мужчина пожаловался на сильное недомогание и проблемы с желудком.

Капитан полиции Жанибек Галымханов и лейтенант полиции Айбол Ансаганов вызвали скорую помощь и оставались рядом с водителем до приезда медиков.

Медицинские работники осмотрели мужчину и оказали ему необходимую помощь. Его состояние улучшилось, поэтому госпитализация не потребовалась.

Убедившись, что водитель может продолжить поездку, патрульные помогли грузовому автомобилю безопасно выехать на трассу. Иностранные граждане поблагодарили полицейских за оперативность и неравнодушие.

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