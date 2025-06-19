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В Костанае установили камеры в местах стихийных свалок

— Сегодня, 14:26
Изображение для новости: В Костанае установили камеры в местах стихийных свалок

Фото предоставлено пресс-службой ДП


В Костанае усилили контроль за территориями, где регулярно образуются стихийные свалки. В нескольких районах города установили пять камер видеонаблюдения, сообщил руководитель городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Данияр Аскаров.

Камеры переданы местной полицейской службе и размещены в следующих точках:

  • микрорайон Аэропорт;
  • микрорайон Юбилейный;
  • микрорайон Береке — две камеры;
  • улица Кобыланды Батыра, 35.

С помощью видеонаблюдения планируется выявлять нарушителей и предотвращать повторное появление свалок.



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