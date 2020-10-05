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Ночью похолодает. Прогноз погоды на 6 октября в Костанайской области

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6 октября в Костанайской области ожидается погода без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с,  днем местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -1…-6 градусов. Днем +7…+12, на юге области +15 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ночью -2…-4, днем +10…+12 градусов.

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