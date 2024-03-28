Вывозят вертолётами. Почти 400 человек спасено в Костанайской области

Как сообщает пресс-служба МЧС РК, этой ночью под координацией Республиканского оперативного штаба МЧС РК была проведена спасательная операция по эвакуации жителей села Екидын, Аккысы, Кызылжулдыз, Жанакала и 9 зимовок Костанайской области.

Мероприятие прошло с привлечением воздушных судов Министерства обороны.

Спасено более 150 местных граждан, и них 63 несовершеннолетних. Люди на вертолётах были доставлены в эвакуационные пункты города Аркалык.

Свежая информация о паводковой ситуации в Костанайской области

К текущему часу в Костанайской области из зон подтопления талыми водами спасено 390 человек:

• г. Аркалык – 307 человек;

• Амангельдинский район – 37 человек;

• Жангельдинский район – 46 человек.

Всего по области откачено воды за период паводка 83 592,5 м3, за истекшие сутки 57 484,5 м3,

Уложено мешкотары за период паводка 1150 мешков, за сутки 750 мешков,

Отсыпано инертных материалов за период паводка (тонн) 2,5 тонн, за сутки 30 метров.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.