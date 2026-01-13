Акимат города Костаная сообщил о порыве на водопроводных сетях, произошедшем 13 января 2026 года по адресу улица Баймагамбетова, 134.
По информации Акимат города Костаная, заявка о повреждении поступила в службу «Айкомек» в 04:35. В кратчайшие сроки на место были направлены аварийные бригады и специализированная техника.
Специалисты провели обследование поврежденного участка, организовали откачку воды и выполнили перекрытие задвижек по основным направлениям. На данный момент порыв локализован , выход воды из-под земли полностью прекращен. Ситуация находится под контролем городских служб.
Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме и будут продолжаться до полного устранения порыва и восстановления водоснабжения.
В акимате просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
