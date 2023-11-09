Ночной пожар сняли очевидцы в Аркалыке — видео

Фото ДЧС Костанайской области
В одном из пригородных поселков сгорел автомобиль. Как сообщил начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым, около 23 часов, в поселке Новый, на улице Кожанова, посреди частного сектора, загорелся легковой автомобиль марки «Volkswagen Passat».
На тушение были направлены две единицы спецтехники и 6 человек личного состава. Происходящее было зафиксировано ими на экшн-камеру. Пожарные, для борьбы с сильным пламенем использовали пенообразователь. Жертв удалось избежать, никто не пострадал.
Предполагаемой причиной пожара называется короткое замыкание электро-проводки транспортного средства.