Ночной пожар сняли очевидцы в Аркалыке — видео

В одном из пригородных поселков сгорел автомобиль. Как сообщил начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым, около 23 часов, в поселке Новый, на улице Кожанова, посреди частного сектора, загорелся легковой автомобиль марки «Volkswagen Passat».

На тушение были направлены две единицы спецтехники и 6 человек личного состава. Происходящее было зафиксировано ими на экшн-камеру. Пожарные, для борьбы с сильным пламенем использовали пенообразователь. Жертв удалось избежать, никто не пострадал.

Предполагаемой причиной пожара называется короткое замыкание электро-проводки транспортного средства.

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