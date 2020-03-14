Ночные клубы в Казахстане могут закрыть из-за коронавируса

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Ночные клубы в Казахстане тоже могут попасть под ограничения. Об этом стало известно на брифинге в СЦК, передает zakon.kz.
Согласно рекомендациям, введен запрет на проведение массовых мероприятий. Ночные клубы подходят под регламент, проведение в этих учреждениях мероприятий на сегодняшний день запрещено, — сказала министр культуры и спорта РК Актоты Райымкулова.
Поскольку нахождение там влечет опасность для здоровья.
Конкретного предписания на закрытие увеселительных заведений нет. Но согласно рекомендациям, там тоже должны проводиться противоэпидемические мероприятия.
Также по рекомендациям и поручениям, которые прозвучали в протоколе главного санитарного врача, нормы должны исполняться всеми культурно-спортивными организациями независимо от форм собственности, — сказала Райымкулова.