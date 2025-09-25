В Казахстане жители всё чаще жалуются на шум и нарушение тишины со стороны соседей, передает BAQ.KZ.

По закону, установленному статьёй 437 КоАП РК, шум запрещён в ночное время: с 22:00 до 9:00 в будни и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни. За нарушение предусмотрены штрафы — от 5 до 10 МРП, а для бизнес-структур — более жёсткие меры.

Если просьбы к шумным соседям не помогают, гражданам рекомендуется фиксировать нарушение на телефон и обращаться в полицию по номеру 102 или к участковому инспектору. Часто источником проблем становятся арендаторы съёмных квартир — в таких случаях ответственность несёт и владелец жилья, обязанный регистрировать арендаторов и сдавать квартиры официально. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок» участковые инспекторы собирают данные о таких квартирах и передают их в налоговые органы, чтобы повысить уровень порядка и безопасности.

Особое внимание уделяется шуму от детей: если ночью ребёнок громко кричит или бегает по квартире и двору, это также считается нарушением. Обычно полиция ограничивается профилактическими беседами с родителями, но при повторных жалобах к ним могут применяться санкции, включая ответственность по статье 437 и, в отдельных случаях, по статье 442 КоАП РК, если дети находятся ночью без сопровождения взрослых.

Правоохранительные органы призывают граждан уважать покой соседей и соблюдать установленные нормы, чтобы создать комфортную и безопасную среду проживания для всех.

