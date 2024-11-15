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Ночные заморозки и гололёд: что принесёт погода 6–8 октября

— Сегодня, 10:23
Изображение для новости: Ночные заморозки и гололёд: что принесёт погода 6–8 октября

pixabay.com


В ближайшие дни на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода. Пройдут дожди, а на северо-западе, севере и востоке страны ожидаются дождь и мокрый снег. Возможны гололёд, низовые метели и туман ночью и утром. По республике прогнозируют усиление ветра.

На западе ночью температура повысится до +2…+12 °C, днём ожидается +17…+22 °C.

На северо-западе и севере ночная температура будет меняться от −1…−6 °C до +3…+13 °C, дневная — от 0…+5 °C до +5…+20 °C.

На востоке и в центре основной температурный фон составит ночью 0…+7 °C, днём +2…+15 °C.

На юге и юго-востоке ночью температура повысится от +2…+8 °C до +5…+10 °C. В горных районах в начале периода ожидаются заморозки до 1…3 °C, затем — 0…+5 °C. Днём температура повысится от +12…+17 °C до +17…+22 °C, в горных районах — от +4…+9 °C до +9…+14 °C.



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