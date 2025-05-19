За содержанием костанайского триатлон-парка необходимо следить. Сегодня об этом в акимате Костаная высказался глава города Марат Жундубаев.

«Я бы хотел сказать по триатлон-парку. Сейчас очень много людей. Они добавляются. Если вы пойдете в выходные дни, там очень много детей, взрослых и тд. Но есть нарушения. То есть наши автолюбители на автомашинах заезжают внутрь. Были такие случаи, когда ездили по пешеходным дорожкам. Ездили по беговым…где тартан (покрытие). Это же все портится. Сегодня полиция принимает меры, сейчас отработали. Сейчас нарушение, за май месяц 24 нарушения, за 18 дней. Оштрафовали на 300 тысяч тенге автолюбителей. Под знак заезжают, заезжают в парк. У нас парковочные зоны предусмотрены. Люди не хотят ходить, хотят прямо подъехать к самим спортснарядам. Это неправильно. С полицией мы сейчас рассматриваем. Мы приобретем им транспорт — электросамокаты, велосипеды, чтобы они оперативно могли обслуживать парк. Всё-таки большой. 39 гектаров. Ещё на «Шагалу» надо выезжать», — подчеркнул аким Костаная.

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