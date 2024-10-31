Прогноз погоды на ближайшие дни и какой будет погоды в ноябре, рассказали костанайские синоптики. Во второй половине недели погодные условия будут ухудшаться.

Это связано с влиянием мощного Северо-атлантического циклона. Он принесет непогоду. В пятницу и на выходные дни ожидаются осадки в виде дождя и с мокрым снегомэ

Все это в добавок будет сопровождаться сильным ветром до 23 метров в секунду. Продолжится это и в первой декаде ноября.

«Ноябрь начнется с ходу с ненастной погоды. Вообще, ноябрь — это у нас месяц предзимний — это уже будет понижение температуры. Уже как бы осень на закате, впереди у нас зима. И, впринципе, сам средний фон за месяц: температурный фон ожидается около климатической зоны, и осадки также ожидаются около климатической нормы», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

По-настоящему морозная погода начнется уже во второй декаде ноября. Последние две недели осени прогнозируется уже довольно холодными и щедрыми на осадки в виде дождя и снега, а то и вместе, на территории всего региона. Ночью температура будет понижаться до -15-24 градусов мороза, днем до -8-13.

«Но, такие морозные дни будут сменяться теплыми днями, и днем же, температура будет прогреваться до +3-8 градусов тепла. Порывистый ветер, метель, гололеды, туманы ожидаются в течении всего месяца», — говорит Антонина Шибаршина.

Сильное понижение температуры воздуха ожидается в конце ноября. Также, основываясь на консультативном метопрогнозе, Антонина Шибаршина рассказала, что температура воздуха предстоящей зимой ожидается в пределах нормы, но осадков будет значительно больше, чем в прошлые годы.

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