Номер «103» в Костанае не работает — управздрав

tv-mig.ru
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области, Короткий номер «103» перестал работать.
«В связи с техническими неполадками временно короткий номер «103» не доступен»,-говорится в сообщении.
Номер call-центра
87142-26-53-82
87142-26-72-03
87142-39-47-77
87142-26-00-27
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