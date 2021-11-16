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Номер «103» в Костанае не работает — управздрав

tv-mig.ru

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области, Короткий номер «103» перестал работать.

«В связи с техническими неполадками временно короткий номер «103» не доступен»,-говорится в сообщении.

Номер call-центра

87142-26-53-82

87142-26-72-03

87142-39-47-77

87142-26-00-27

 

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