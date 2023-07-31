Норму, по которой перевести ребёнка в другую школу можно только во время каникул, пересмотрят в Казахстане

В Казахстане изменят норму, по которой перевести ребёнка из одной школы в другую можно только во время каникул, сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан в ответе на депутатский запрос, передает informburo.kz

Типовые правила предусматривают, что приём документов для перевода детей между организациями начального, основного среднего, общего среднего образования осуществляется в каникулярный период (за исключением случаев переезда в другой населённый пункт, выезда за пределы РК на постоянное место жительства, вынесения решения суда). По мнению мажилисменов, такое ограничение является нарушением права ребёнка на получение образования. В Минпросвете же считают, что эта норма обеспечивает преемственность обучения и логическое завершение четверти школьником.

«Министерство рассматривает вопрос внесения изменения в приказ, в рамках которого будут рассмотрены Ваши предложения. В том числе, будут внесены изменения в части перевода обучающихся между организациями начального, основного среднего, общего среднего образования», – говорится в ответе.

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