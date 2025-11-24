Министерство труда и социальной защиты населения продолжает рубрику «Важно знать» и разъясняет, когда и как работодатели могут вводить сменный режим работы. С комментариями выступил главный эксперт Комитета государственной инспекции труда Женис Рустемов.

Когда допускается сменная работа

По статье 73 Трудового кодекса РК, сменный график вводится, если длительность производственного процесса или режим деятельности работодателя превышает норму продолжительности ежедневной работы. В течение суток могут работать 2, 3 либо 4 смены.

Как оформляется график

Продолжительность одной смены и порядок перехода работников из одной смены в другую устанавливаются графиками сменности. Такие графики являются локальным документом работодателя и применяются ко всем задействованным работникам.

Ограничение по времени

Максимальная продолжительность одной смены — не более 12 часов. Превышение установленной нормы считается нарушением трудового законодательства.

Ответственность за нарушения

В случае незаконного превышения продолжительности смены работодатель несёт ответственность по статье 89 Кодекса об административных правонарушениях.

«Сменная работа — это режим, при котором в течение суток последовательно работают две, три либо четыре смены; продолжительность смен и их ротация определяются графиками», — отметил эксперт.

