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Нормы в новом Налоговом кодексе коснуться пенсионных выплат

Фотография для новости Нормы в новом Налоговом кодексе коснуться пенсионных выплат

Фотография alau.kz/Н.Луговской

Пенсионные выплаты могут освободить от 10%-ного вычета индивидуального подоходного налога. Такое предложение внесли в новый Налоговый кодекс. 

Предложения и новые нормы Налогового Кодекса обсуждают в Мажилисе Парламента РК. Накануне некоторые нормы представил вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин.

«По налогообложению физлиц. Наряду с исполнением поручений главы государства решаются вопросы, часто поднимаемые в обществе. Так, в Налоговом кодексе предусмотрена норма по освобождению от индивидуального подоходного налога пенсионных выплат из ЕНПФ. Также, будет снижена сумма налога для автомобилей», — сказал вице-министр нацэкономики РК.

На презентации кодекса сказано, что предлагается применение понижающих коэффициентов к налогу на транспортные средства в зависимости от срока эксплуатации: от 10 до 20 лет – 0,7; более 20 лет – 0,5.

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