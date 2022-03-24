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Ношение масок в помещениях отменят в Казахстане

ria.ru

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В Казахстане отменят требование о ношении масок в помещениях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Сегодня под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

«Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, межведомственной комиссией приняты следующие решения:

  • отменить обязательное ношение масок в помещениях;
  • сохранить обязательное ношение медицинских масок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители);
  • сохранить рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах;
  • разрешить кабинетную систему обучения в организациях образования».

Также решением МВК расширяется контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer, он дополняется следующими категориями:

  • лица, получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной;
  • лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;
  • лица, завершающие курс вакцинации, начатый за рубежом;
  • все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19.

«В завершение заседания Ералы Тугжанов отметил, что одним из главных условий обеспечения благополучной эпидемиологической ситуации является своевременная вакцинация и ревакцинация граждан. Он поручил акиматам взять на особый контроль прививочную кампанию против коронавирусной инфекции и подчеркнул необходимость качественной разъяснительной работы среди населения», — говорится в сообщении.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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