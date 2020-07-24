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Носить или не носить? Сообщение о штрафах за отсутствие масок на улице прокомментировали в костанайском департаменте

yandex.kz

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В пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области прокомментировали сообщение, которое сегодня пользователи Whatsapp рассылают друг другу. 

Согласно Постановления №40 от 17 июля 2020 года заместителя главного санитарного врача Костанайской области пункта 31.

РЕКОМЕНДОВАТЬ жителям ношение масок вне мест проживания, при этом в обязательном порядке в магазинах, аптеках, организациях здравоохранения, общественном транспорте, офисах, предприятиях всех форм собственности и других объектах массового скопления людей.

Ношение защитных масок для населения за пределами закрытых помещений (на улице) рекомендовано для того, чтобы снизить риск инфицирования среди населения.

Данный пункт носит рекомендательный характер, в связи с чем, к лицам нарушившим данные рекомендации не применяются административные меры.

 

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