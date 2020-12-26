Ноутбук, благодарственное письмо и статуэтка «Триумф». За успехи в пении наградили ученицу Камыстинского района

Накануне в Костанае чествовали одарённых школьников Костанайской области, которые добились успехов в разных сферах деятельности — будь то наука, спорт или культура. Тогда заветную статуэтку Триумф получила выпускница Камыстинской школы Аружан Хасенова. Девушка с ранних лет увлекается вокалом, и не раз становилась победительницей различных республиканских и международных конкурсов. С талантливой вокалисткой познакомились наши корреспонденты.

Аружан Хасенова ученица 11 класса Камыстинской средней школы №2, занятия вокала она посещает с 4 класса. И совсем недавно, талант девушки принес ей очередную награду. Аружан стала обладательницей премии «Триумф».

«Я очень рада, что из многочисленных участников выбрали именно меня, оценили мои творческие способности. Я благодарна акиму области, что не забывают про таких как я, поощряют, дают стимул для дальнейшего развития. Мне вручили ноутбук, благодарственное письмо и статуэтку «Триумф»»,- говорит ученица 11 класса Камыстинской СШ №2 Аружан Хасенова.



Профессиональным наставником для молодого дарования стала учитель музыки Эльмира Бейсенбаева, которая также была отмечена творческой премией «Триумф».

«В этом году, в связи с пандемией, награждение прошло онлайн, в прямом эфире. Нас поздравили с области, наградили. Приятно, что поздравляя талантливых детей, не забыли и об их педагогах. Ведь наша роль очень важна в становлении и развитии творческого потенциала ребенка»,- сказала учитель музыки Камыстинской СШ №2 Эльмира Бейсенбаева.



«Для нашей школы это значимое событие уходящего года. Наша ученица и наш учитель прославили Камыстинскую среднюю школу №2 на всю область. Мы за них очень рады. И я надеюсь, что это станет примером и для остальных наших детей и учителей»,- рассказала заместитель директора по воспитательной работе Камыстинской СШ №2 Рахиля Тажибаева.



По словам учителя, Аружан больше всего подходит исполнять лирические песни, которые девушка поет на казахском, русском и английском языках, и всегда делает это с душой. Достойно она исполняет и патриотические песни, на которые делается упор, при подготовке к конкурсам, наград в которых ими получено уже немало.



«В 2019 году мы в первые приняли участие в международном конкурсе в г. Н.Султан, где в жюри были представители из разных стран. Мы заняли 2-е место. Это был масштабный конкурс»,- сообщила Эльмира Бейсенбаева.



«На конкурсе «Ubuntu» я заняла 2-е место, на конкурсе «Мой Казахстан» — первое. А на конкурсе, посвященном Фаризе Онгарсыновой — заняла Гран При»,- поделилась ученица 11 класса Камыстинской СШ №2 Аружан Хасенова.



Теперь в планах у Аружан развиваться дальше, поступить в Казахский национальный университет искусств, продолжить участвовать в различных конкурсах, чтобы в будущем прославить свою страну.

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