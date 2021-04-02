Ноутбуки для детей: уголовные дела расследуют в 5 регионах Казахстана

Антикоррупционная служба расследует уголовные дела по фактам хищений бюджетных средств, выделенных на покупку компьютеров, планшетов и ноутбуков в связи в с переходом образовательного процесса в онлайн формат, передает Tengrinews.kz.

«В пяти регионах страны расследуется шесть уголовных дел в отношении должностных лиц управлений образования по фактам хищений бюджетных средств, выделенных в 2020 году на покупку компьютеров, планшетов и ноутбуков по программе «Проведение текущих мероприятий за счет резерва правительства страны на неотложные затраты», — сообщил следователь по особо важным делам Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров.

По его словам, средства были выделены как неотложные нужды в связи в с переходом образовательного процесса в онлайн-формат, а также для обеспечения компьютерной техникой учащихся школ в том числе из малообеспеченных семей.

Как отметил представитель Антикора, расследования зарегистрированы на оснований актов внутреннего государственного аудита. Досудебные расследования продолжаются.

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