Новая амнистия: кому из казахстанцев не простят штрафы по налоговым нарушениям





17 марта 2026 года Главой государства объявлено о проведении уголовной и административной амнистии. В настоящее время Сенат Парламента Республики Казахстан одобрил на пленарном заседании проект Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан», а также сопутствующие законопроекты, предусматривающие изменения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях и Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

Согласно проекту Закона, административная амнистия предусматривает освобождение от административного взыскания в виде штрафа следующих категорий лиц граждан Республики Казахстан, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, юридических консультантов.

При этом действие амнистии не распространяется на юридических лиц, должностных лиц, кандасов, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Кроме того, амнистия не применяется к административным взысканиям, назначенным судом, а также к правонарушениям, представляющим угрозу безопасности граждан и государства.

По делам, рассматриваемым органами государственных доходов, амнистия не распространяется на административные правонарушения, предусмотренные:

— статьей 275 КоАП, сокрытие объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в налоговой отчетности;

— статьей 277 КоАП, уклонение от уплаты начисленных (исчисленных) сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет;

— статьей 278 КоАП, занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Исключение указанных составов правонарушений из-под действия амнистии обусловлено тем, что они связаны с сокрытием объектов налогообложения и уклонением от исполнения налоговых обязательств, что наносит существенный ущерб экономике государства.

Следует отметить, что для субъектов микро и малого предпринимательства Правительством Республики Казахстан уже реализован механизм условного «чистого листа».

Он предусматривал списание пеней и штрафов при условии полной уплаты суммы налоговой задолженности, числившейся по состоянию на 1 января 2026 года.

Соответствующие Правила утверждены Министерством финансов 13 февраля 2026 года.

В результате реализации данного механизма по части первой статьи 278 и части пятой статьи 275 КоАП субъектам микро и малого предпринимательства уже списаны штрафы и пени.

По состоянию на 9 апреля 2026 года после погашения основной налоговой задолженности 19 тысячами субъектов микро и малого бизнеса на сумму 13 млрд. теңге списаны пени 4,4 млрд. теңге, штрафы 4,9 млрд. теңге.

По предварительным расчетам Министерства финансов, с учетом рассматриваемого проекта Закона административная амнистия может затронуть 2 370 человек на общую сумму 298,4 млн. теңге, в том числе 448 физических лиц на сумму 72,7 млн. теңге и 1 930 индивидуальных предпринимателей на сумму 225,6 млн. теңге.

Окончательные показатели будут определены после принятия Закона и его официального вступления в силу.

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