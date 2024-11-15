Новая амнистия в Казахстане: кого она может коснуться





Мажилис одобрил в первом чтении проект закона «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан», а также сопутствующие поправки. Законопроекты были инициированы депутатами Парламента во исполнение поручения Главы государства.

Амнистия связана с новым этапом развития страны

Как отмечается, проведение амнистии связано с новым этапом конституционного развития Казахстана, который закрепил принципы справедливости, гуманизма, верховенства закона и уважения достоинства человека.

При этом подчеркивается, что амнистия не означает отказ от принципа ответственности. Она рассматривается как акт гуманизма и будет применяться только в случаях, предусмотренных законодательством.

Впервые предусмотрена административная амнистия

Одной из особенностей законопроекта станет проведение не только уголовной, но и административной амнистии. Такой механизм в Казахстане предлагается впервые.

По предварительным оценкам, административная амнистия только по линии МВД может затронуть около одного миллиона штрафов.

Амнистия коснется более 16 тысяч человек

По данным разработчиков документа, меры уголовной амнистии могут распространиться примерно на 16,5 тысячи человек.

Из них около 1,5 тысячи осужденных смогут выйти из колоний и других мест лишения свободы.

Ожидается, что принятие закона позволит гуманизировать уголовную политику государства, а также снизить долговую нагрузку на население.

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