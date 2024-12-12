Национальный Банк Казахстана напоминает, что с 28 июня 2024 года в обращение выпущена новая банкнота номиналом 10 000 тенге. Об этом сообщает пресс-служба Нациаонального банка.

В случае возникновения технических вопросов с приемом или выдачей банкнот нового дизайна, рекомендуем обращаться в отделения банков второго уровня для проведения платежей и обменно-разменных операций.

Остальные банкноты из новой серии «Сакский стиль» поэтапно поступят в обращение до конца 2026 года.

Нацбанк также напоминает об основных защитных элементах банкноты 10 000 тенге нового дизайна, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных.

О защитных элементах денежного знака

1. Золотое интаглио (рельефное изображение)

Герб Республики Казахстан нанесен золотистой металлической краской.

2. Метка для людей с ослабленным зрением

По краям банкноты расположены выпуклые элементы, хорошо различимые на ощупь.

3. Двухцветная защитная нить

При повороте банкноты проявляется динамический эффект пульсации цветов синего и фиолетового.

4. Патч (голограмма)

Изображение артефакта «Барс», при повороте банкноты изображение номинала меняется на орнамент и проявляется эффект расхождения лучей.

5. Цветопеременное окно

В окне на просвет виден силуэт вершины горы, который меняет цвет с золотого на синий.

6. Спарк (цветопеременное изображение)

Элемент в виде артефакта «Голова Барса с грифонами в пасти», при изменении угла наклона банкноты цвет переходит от золотого до нефритового.

7. Иридисцентная краска

При повороте банкноты проявляются элементы с блеском золотистого цвета с лицевой стороны и фиолетового цвета с оборотной стороны.

8. Электротип (локальный водяной знак)

В проходящем свете четко виден водяной знак – в виде изображения номинала.

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