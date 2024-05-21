Новая база в 50 тысяч вопросов. ЕНТ в Казахстане будут проводить в новом формате

Формат ЕНТ поменяют в Казахстане, заявил Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в правительстве, передает informburo.kz

Ещё с 2021 года ведомство при поддержке Всемирного банка запустило проект по реорганизации формата ЕНТ и по переработке содержания вопросов. Министерство работает по двум направлениям:

1.Подготовка тестологов. На прошлой неделе эту работу завершили, 350 казахстанских специалистов готовила известная французская компания.

2. Работа с группой финских компаний по содержанию ЕНТ.

Теперь тестологи начнут готовить вопросы по новой методике, приближённой к SAT (стандартизованный тест для приёма в вузы США). Новая база будет содержать минимум 50 тысяч вопросов. Её начнут имплементировать в ЕНТ.

«Мы должны идти очень аккуратно, потому что резкое изменение формата приведёт к проблемам. Нужно подготовить старшеклассников к новому формату», – отметил министр.

Также изменится модель самого формата. Абитуриенты будут сдавать ЕНТ пять раз: два тестовых, два основных и ещё одно на платное обучение. Они смогут сделать это в выбранное время, получить сертификат и самостоятельно подать документы в университет.

Подготовку к новому формату правительство начнёт в этом году, в пилотном режиме намерены запустить в следующем.

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