Новая больница появится в Костанае

Штрафы за отсутствие масок, строительство новой больницы и подъемные для городских врачей. Обо всем этом на заседании оперативного штаба рассказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает alau.kz

Очередное продление карантина принесло новые правила. Люди должны носить маски не только внутри помещений и в общественном транспорте, но и на улице. Изначально министр здравоохранения даже говорил о том, что маски нужно надеть маленьким детям. Но потом передумал. Дети до 5 лет стали исключением. Они могут маски не носить. А вместе с ними и посетители кафе при соблюдении социальной дистанции, и спортсмены во время занятий на воздухе, если их меньше 5 человек. Для всех остальных средства защиты обязательны под угрозой штрафа. Аким области в своем аккаунте в Инстаграм указал, что взыскание составит 83 тысячи тенге для человека и 4 миллиона для предпринимателя.

«К уже действующим вводятся следующие ограничительные меры: разрешение на выход жителям из мест проживания по необходимости группами не более 3-х человек или членам одной семьи с соблюдением социальной дистанции; при посещении продовольственных магазинов соблюдается расстояние не менее 2-х метров между посетителем и работником. Заполняемость торговых рынков посетителями на 30 процентов от общей вместимости из расчета возможностей социальной дистанции»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Дополнительное открытие бизнес-объектов в ближайшую пару недель не планируется. Но вот готовиться к их запуску начнут. Для этого глава региона уже дал поручения.

«Поручаю своим заместителям, отраслевым управлениям, акимам городов и районов совместно с субъектами предпринимательства «Атамекен», заинтересованными органами провести системную подготовительную работу до 17 августа текущего года по восстановлению функционирования всех отраслей экономики, которые приостановили свою деятельность. А также обеспечить приведение всех санитарных норм на предприятиях в соответствии с действующими требованиями»,- сообщил Архимед Мухамбетов.

Надежда, что после 17 августа начнется постепенное открытие объектов, появилась на фоне снижения роста заболеваемости. Архимед Мухамбетов сообщил, что за последние 2 недели число новых больных упало в 5 раз. Опираясь на эти данные, в Костанае уже происходит закрытие провизорных стационаров: на базе профилактория «Дружба», одного из корпусов психоневрологического диспансера, а также железно-дорожной больницы. Но в то же время в городе собираются возвести новый специализированный мед.объект.

«До 1 октября текущего года в городе Костанай планируется ввести в эксплуатацию инфекционную больницу на 200 коек по быстровозводимым технологиям. Уже строительство, можно сказать, начато по улице Уральской. И постараемся сдать в ближайшие 2 месяца»,- сказал аким региона.

Появление новой больницы потребует и новых врачей. Вероятно, ими могут оказаться медики из числа вновь прибывших в регион. К примеру, в этом году в Костанайской области ждут приезда 240 врачей. Чтобы молодые кадры устраивались на работу с большим желанием, для них дополнили правила о подъемных. Если раньше их выплачивали только тем, кто едет на работу в село, то теперь деньги получат и городские врачи. Сумма для них достигнет 1 миллиона тенге.

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