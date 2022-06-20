Новая дамба в Костанайской области не прослужила и года

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Своими силами ремонтируют дамбу жители села Ахмет Байтурсынулы в Костанайской области, сообщает «Хабар 24«.
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Новое гидротехническое сооружение не прослужило и года с момента ввода в эксплуатацию. Его размыло во время паводка.
Сельчане сделали временное укрепление, но боятся, что река Улы-Жыланшык может прорвать насыпь.
На строительство этой земляной насыпи из бюджета выдели 20 млн тенге. Но качество, по мнению местных жителей, не тянет даже на 2 млн.
«Всё это нужно заново переделывать. Дамбу необходимо расширять и укреплять. В любой момент всё может обвалиться. Кругом промоины. Здесь дети у нас ходят. Очень опасно. Кто принимал работу – непонятно. Из районного акимата при вводе объекта здесь никого не было», – говорит житель села Ахмета Байтурсынова Жолдыхан Нермухамбетулы.
Для сельчан дамба служит переправой в другие области и сенокосные угодья. Но теперь туда пути нет.
«Это дорога идёт в сторону Кызылорды, Жезказгана и Шымкента. На сенокос здесь проезд был. Теперь только в объезд, а это 60 километров. Грузовая техника по этой дамбе уже не пройдёт. На днях трактор с прицепом тут перевернулся», – отметил другой местный житель Руслан Жаксынбеков.
Новую дамбу построили на месте старой. Как и прежняя, она должна удерживать воду в реке Улы-Жыланшык, которая питает два посёлка: Ахмета Байтурсынова и Акколь. Сейчас в месте прорыва бесконтрольный поток.
«Вода сильно пошла, – констатировал аким села Ахмета Байтурсынова Нурсултан Байдильдин. – Дамба была слабо укреплена, поэтому размыло. Восстанавливали практически всем селом. Сделали, как смогли. Вообще по проекту дамба не предусмотрена для проезда. Только для контроля уровня воды».
Заказчик проекта – акимат Джангельдинского района. Почему дамба поплыла, здесь ответить не смогли, отмечает «Хабар 24». Все знающие чиновники оказались в отпуске или командировке. Сельские же власти ждут подрядчика. Он обещает устранить недочёты до конца лета. У дамбы годовой срок гарантии.
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