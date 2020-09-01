«Новая демографическая политика, о которой объявил Президент, призвана решить огромное количество вопросов» — Ирина Федорчук

Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана. В Послании были охвачены различные важные темы: социальные, экономические, политические.

Семья- основа государства, так считает директор ОО «Лига счастливых женщин» города Рудного Ирина Федорчук. Она уверенна, что наше государство заинтересовано в создании процветающих семей, которые смогут активно влиять на будущее страны.

«В своем сегодняшнем Послании глава государства затронул множество важных тем — политических, экономических, и, что очень важно, социальных. В современном Казахстане проблемы семейно-демографической сферы уже давно выходят на первый план. Наблюдается тревожная тенденция: мужчины и женщины все чаще отказываются строить семьи и заводить детей, делая выбор в пользу карьеры и развлечений. Количество разводов увеличивается, а необходимость брака многие ставят под сомнение. Семейные традиции и обряды, призванные сближать родственников, дарящие взаимопонимание, ощущение любви и смысла жизни, сегодня в большинстве случаев либо не соблюдаются, либо соблюдаются нерегулярно. Это порождает мнение, что следовать обычаям и традициям в семейной жизни совсем не обязательно. В результате мы переживаем кризис семейных ценностей. И с этим нужно что-то делать, ведь семья — это модель государства в миниатюре, и если казахстанцы не смогут сохранить ценность семьи, то нам будет сложно сохранить свою государственность.

Новая демографическая политика, о которой объявил Президент, призвана решить огромное количество вопросов, накопившихся в этой сфере. И в первую очередь вопросы повышения благосостояния семей и социальной поддержки. Уверенна, что наше государство заинтересовано в создании процветающих семей, которые смогут активно влиять на будущее страны»,- говорит Ирина Федорчук.

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