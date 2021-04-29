Новая дорожная разметка появилась в Костанае

Линии разметки в желтом цвете появилась на одной из улиц областного центра, пока — в качестве эксперимента. Опыт использования этого цвета для разметки на проезжей части переняли у таких стран как Малайзия и США, передает alau.kz

Линия двойной сплошной дорожной разметки желтого цвета появилась на улице Чехова. Пока в качестве эксперимента. По словам сотрудников полиции, разметка желтого цвета позволит сконцентрировать внимание водителей в любое время суток, в том числе и при ухудшении погодных условий, а значит и повысить уровень дорожной безопасности.

«При содействии акимата города Костанай мы провели рабочее совещание и в качестве пилотного проекта было предложено попробовать использование желтого цвета при нанесении уличной дорожной разметки. Была выбрана улица Чехова — границы улиц Тауельсыздык — Дощанова, где на сегодняшний день у нас нанесена осевая двойная сплошная линия», — сообщил начальник управления административной полиции ДП Костанайской области Андрей Григоревский.

Улица Чехова выбрана не случайно. Несмотря на то, что она не является одной из главных транспортных артерий города, движение на ней достаточно интенсивное. Есть много объектов инфраструктуры — это магазины, кафе, баня и школа. Если этот опыт окажется удачным, и аварийность удастся снизить, желтая разметка появится и на других улицах города. Уже проведено рабочее совещание с представителями «Казавтожола» и «Казавтодора», на котором одобрено предложение департамента полиции по нанесению разметки желтого цвета. Сейчас решается вопрос по выделению дополнительных финансовых средств.

«В свою очередь мы надеемся ,что это все делается для снижения аварийности, безопасности наших всех участников дорожного движения, как и пешеходов, так и автомобилистов, так и велосипедистов. На сегодняшний день у нас по области по всем трем показателям практически стабильная обстановка, это отмечается снижение количества ДТП, количество раненных», — говорит Андрей Григоревский.

В преддверии майских праздников будет проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правовпорядок», а по выходным дням запустят сразу два профилактических мероприятия — «Безопасная дорога» и «Пьяный водитель — преступник». Как показывает практика, отметил Григоревский, это позволяет обеспечивать уровень безопасности для всех участников дорожного движения на должном уровне.

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