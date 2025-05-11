На улицах Костаная уже начали наносить дорожную разметку. После зимы на многих участках она осталась еле видна, а где-то стерлась совсем.

В этом году за работу взялась подрядная организация ТОО «ЗУБР-21» из Караганды. Ежедневно работы осуществляют 3 бригады и 3 единицы техники.

«Сроки исполнения работ до 15 ноября 2025 года, т.е. текущего года. Уже подрядная организация приступила к работам, т.е. в первую очередь это у нас улицы первой и второй категории, т.е. где у нас большой поток идет автотранспорта», — сказал замруководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Куанышбай Аманкулов.

Вся работа согласовывается с управлением полиции Костаная. На сегодня работы уже выполнены по улице Баймагамбетова в границах от Победы до Аль-Фараби, улице Победы в границах Бородина-Алтынсарина. Также разметку обновили по Алтынсарина, Кобыланды Батыра, Кубеева, Курганской, Амангельды, Пушкина и Арыстанбекова. В том числе работы ведутся и на пешеходных переходах.

«В основном все магистральные центральные улицы будем стараться термопластиком закрашивать, а там уже дальше будем смотреть. Ну и в зависимости от погодных условий, потому что процесс технологический. Т.е. если будут дожди, низкая температура, мы уже наносить не можем, поэтому будем в таком плане работать», — сообщил Аманкулов.

Всего будет нанесено чуть более 74 тысяч квадратных метров. Из них краской разметят около 48 тысяч, холодным пластиком около 2000 и термопластиком более 24 тысяч квадратных метров.

«Т.е. термопластик, если вы заметили, вот улица Тауелсиздик термопластиком в прошлом году была закрашена. Она более устойчивая, до сих пор ее еще видно, до сих пор она есть. И холодный пластик это, как правило, стоп-линии, где перед камерами, там наносится», — объяснил Куанышбай Аманкулов.

Также в ЖКХ сообщили, что в ближайшие 1-2 дня подрядная организация будет работать близ учебных заведений: школ детских садов и колледжей. Там обновится разметка на пешеходных переходах. Общая сумма договора на этот год составила 228 миллионов тенге.

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