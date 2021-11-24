Новая функция появится в WhatsApp

Как сообщает портал WABetaInfo, новая версия мессенджера WhatsApp для Android обзаведется функцией, которая позволит пользователям реагировать на принятые сообщения, а также получать уведомления о реакциях собеседников.

Отмечается, что в новой бета-версии WhatsApp у пользователей появится возможность оценивать полученные сообщения с помощью различных смайликов.

Функция будет в грядущем обновлении мессенджера для Android, однако точная дата его выхода пока не раскрывается.

Разработчики уточнили, что мессенджер разрабатывает аналогичную функцию для устройств на базе iOS. Теперь WhatsApp решил запустить ее и для смартфонов на Android.