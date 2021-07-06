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Новая информация о заболевших коронавирусом в Костанае

inbusiness.kz

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

05 июля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 54 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,31%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 25, г.Рудный — 9, г.Аркалык – 4, Аулиекольский район – 3,  по 2 случая в  г.Лисаковске, Алтынсаринском, Денисовском, Карабалыкском,  Костанайском, Мендыкаринском районах,  и 1 случай в г.Житикаре.

46 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 46 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 05 июля 2021г. зарегистрировано 17100 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных  — 16310 человек

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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