Новая информация о заболевших коронавирусом в Костанае

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
05 июля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 54 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,31%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 25, г.Рудный — 9, г.Аркалык – 4, Аулиекольский район – 3, по 2 случая в г.Лисаковске, Алтынсаринском, Денисовском, Карабалыкском, Костанайском, Мендыкаринском районах, и 1 случай в г.Житикаре.
46 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 46 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 05 июля 2021г. зарегистрировано 17100 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 16310 человек
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области