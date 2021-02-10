Новая информация по заболевшим коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

9 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 81 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.

Заболевшие: 40 жителей г. Костанай, 15 — г.Рудный, 7 – Костанайского района, по 3 случая среди жителей г.Лисаковск, Алтынсаринского и Сарыкольского районов, по 2 случая –им.Майлина, Аулиекольского, Карасуского и Узункольского районов, по 1 случаю – Денисовского и Карабалыкского районов.

57 обследованы по самообращению, 23 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 67 с симптомами заболевания, 14 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 09 февраля 2021г зарегистрировано 11053 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 9531.

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