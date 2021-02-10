Новая информация по заболевшим коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
9 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 81 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.
Заболевшие: 40 жителей г. Костанай, 15 — г.Рудный, 7 – Костанайского района, по 3 случая среди жителей г.Лисаковск, Алтынсаринского и Сарыкольского районов, по 2 случая –им.Майлина, Аулиекольского, Карасуского и Узункольского районов, по 1 случаю – Денисовского и Карабалыкского районов.
57 обследованы по самообращению, 23 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 67 с симптомами заболевания, 14 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 09 февраля 2021г зарегистрировано 11053 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 9531.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области