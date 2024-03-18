Новая ипотека. Кто сможет получить заём под низкий процент

Правительство приступило к реализации масштабных инфраструктурных инициатив Главы государства Премьер-Министр Казахстана. Олжас Бектенов провел совещание по вопросу исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по улучшению качества жизни в стране, озвученных на третьем заседании Национального курултая 15 марта.

По поручению Главы государства «Отбасы банк» запустит новую льготную программу с выделением ипотечных займов на сумму 300 млрд тенге.

В новой программе смогут принять участие работающая молодежь, молодые семьи, получатели жилищных выплат, вкладчики банка, жители моногородов, районных центров и сельских населенных пунктов, в том числе очередники на жилье без требований к накоплениям. В первый год за счет новой программы планируется дополнительно обеспечить 12 тысяч нуждающихся в жилье семей.

В этом году будут построены рекордные 18 миллионов квадратных метров жилья, что на 2,5 миллиона квадратных метров больше ранее запланированных годовых показателей.

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