Новая ипотека под 8% стартует в Казахстане

Речь идет об «Әскери Баспана» 8/15, которая стартует в августе.

По этой программе жилье можно купить в любом городе страны. Участие в ней принимают военнослужащие и сотрудники специальных государственных органов, пишет Экспресс К.

Чтобы стать участником системы жилстройсбережений, нужно открыть специальный вклад в «Отбасы банке» и через определенный срок получить заем по ставке от 3,5 до 8% годовых.

«Как только получатель жилищных выплат накопит 15% от стоимости жилья, он может претендовать на жилищный заем по ставке вознаграждения 8%», — сообщают в банке.

В сумму займа можно включить и затраты на ремонт. Подать заявку на участие в программе можно будет в течение августа.

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