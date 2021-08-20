Новая китайская вакцина Vero-Cell с сегодняшнего дня доступна в поликлиниках Костаная

И уже первые желающие привились этим препаратом. Всего же на данный момент в мед.организациях имеются 3 вида вакцины, казахстанская QazVac, российская Спутник-V и новая китайская вакцина Vero-Cell.

В поликлинике номер 4 сегодня утром стала доступна еще одна вакцина Vero-Cell. И уже первые желающие получили прививку этим препаратом. Как рассказывает глав.врач поликлиники эта вакцина однодозная, и открывается для одного человека, в отличии от Спутник -V где нужно 5 человек, или QazVac, которая сейчас поступила трехдозная.

«Есть вакцина Vero-Cell производство компании Sinopharm Китай, аналогичная вакцина у нас была ранее это Сoronovac и Hayat-Vax.На сегодняшний час уже с утра, вот вчера вечером мы ее получили с утра 10 человек привилось. Люди идут с удовольствием без проблем. Ну и как по отзывам других мед.организаций практически также как и при хаяте, нет ни температуры, ничего легко все переносится»,- говорит глав.врач поликлиники номер 4.

Сауле Бермагамбетова сегодня прививается новой китайской вакциной Vero-Cell, рассказывает, что при выборе вакцины обращала внимание на побочные эффекты. Женщина уже переболела зимой коронавирусной инфекцией, и не хочет больше подвергать опасности ни себя, ни своих близких.

«Вчера буквально, позавчера просматривала историю про эту вакцину, то что она одобрена ВОЗом, то что нет побочных сильных проявлений. Я так сравнила, в принципе она такая же как и Hayat-Vax, поэтому я выбрала эту вакцину. Ждала пока она появится в нашем городе Костанае»,- говорит Сауле Бермагамбетова.

В 4 поликлинике на сегодня первым компонентом привились 20700 человек, а полную иммунизацию прошли 16100 человек. По словам Маргариты Бисеновой, количество желающих получить вакцину уменьшилось, если в июне их было около 500 в день, то сегодня эта цифра еле доходит до 100.

«Люди должны понимать, что инфекция никого щадит. Ни взрослых ни детей, не зависит от наших должностей, от национальности, не зависит ни от чего, россияне мы или казахстанцы, просто напросто люди все повально болеют — это очень печально. Болеют семьями, болеют тяжело. Лучше всего я думаю, нужно иметь шанс от государства привить бесплатно»,- говорит Маргарита Бисенова.

Всего же в Костанайской области привиты 281 тысяч человек первым компонентом и 219 тысяч вторым компонентом.

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