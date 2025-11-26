Власти Астаны готовятся к внедрению кардинально нового подхода к финансированию капитального ремонта многоквартирных жилых домов и замене лифтового оборудования. Опубликованный проект постановления акимата «Правила обеспечения возвратности денег собственниками квартир, нежилых помещений, связанных с ремонтом и заменой лифтов, капитальным ремонтом многоквартирного жилого дома в городе Астане» формализует механизм, согласно которому бюджетные средства, выделенные на ремонт, будут считаться, по сути, беспроцентным целевым бюджетным кредитом, подлежащим обязательному возврату жильцами, передает inbusiness.kz.

Впервые на уровне столицы подробно прописывается система, при которой расходы на ремонт общего имущества превращаются из добровольных взносов в юридически оформленное обязательство. Информация о долге собственника по капремонту будет фиксироваться как обременение на его недвижимость.

Краткое описание проекта постановления ранее было размещено в разделе «Открытые НПА» на портале egov.kz 21 октября, общественное онлайн-обсуждение документа завершилось 13 ноября.

Как будет работать новый порядок

Согласно проекту, администратором программы и главным распорядителем средств выступает управление жилья и жилищной инспекции Астаны. Именно оно направляет деньги из местного бюджета на капитальный ремонт дома или замену лифтового оборудования. Однако финансирование станет возможным только при наличии решения общего собрания, на котором не менее двух третей собственников квартир и нежилых помещений поддержат проведение работ.

На том же собрании жильцы обязаны утвердить срок возврата средств – от 7 до 15 лет. Этот период погашения устанавливается коллегиально и затем становится обязательным для всех собственников помещений в данном доме. Размер ежемесячных платежей для каждого будет рассчитываться пропорционально полезной площади его квартиры или нежилого помещения к общей площади кондоминиума – в соответствии с долей собственника в общем имуществе.

Оператором программы определено ТОО «Өркен қала» – специализированная организация по модернизации жилого фонда при акимате Астаны. Компания будет заключать трехсторонние договоры на проведение работ, обеспечивать их качество и привлекать технический надзор, которого выбирает совет дома. «Өркен қала» уже занимается капремонтами, заменой кровли, инженерных сетей, фасадов и лифтового оборудования в рамках действующих городских программ.

Долг привяжут к квартире

Ключевым новшеством правил станет механизм обеспечения возвратности средств. Оператор обязан уведомлять НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»» о возникновении у собственников обязательств по капитальному ремонту.

Регистрирующий орган будет отражать информацию о долге в технических характеристиках и сведениях об обременениях на недвижимое имущество. Это означает, что при проверке документов на квартиру потенциальный покупатель сразу увидит, что на объекте числится задолженность за проведенный капремонт.

В случае продажи такого жилья действующий владелец будет обязан полностью погасить остаток задолженности до момента перехода права собственности. Если же собственник допускает просрочку, оператор получает право обратиться к нотариусу или в суд для принудительного взыскания долга.

«Револьверный» принцип и поддержка малообеспеченных

Новая модель финансирования строится на револьверном принципе: возвращенные жильцами средства вновь направляются на ремонт и замену лифтов в других многоквартирных домах. Таким образом, бюджетные деньги будут постоянно «вращаться» в системе, расширяя охват программы без дополнительных крупных вливаний из казны.

При этом правила учитывают интересы социально уязвимых категорий граждан. Для малообеспеченных семей предусмотрена возможность получения жилищной помощи из местного бюджета для оплаты их части расходов на капитальный ремонт – в порядке, установленном действующим законодательством.

Как отмечают в ТОО «Өркен қала», внедрение новых правил призвано решить проблему изношенности жилого фонда Астаны, обеспечить своевременное обновление домов и лифтового оборудования, а также гарантировать возврат бюджетных средств за счет четкого и контролируемого механизма.

Как казахстанцы отдохнут в декабре В декабре 2025 года казахстанцев ждут восемь обычных выходных и один праздничный день - 16...

Сохранение капитала в эпоху инфляции: банки, золото и криптовалюты Глобальная нестабильность и инфляция Экономика Казахстана показывает хорошую динамику. Так ВВП страны увеличился за 10...