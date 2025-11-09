С 1 ноября в Казахстане действует обновлённая методика расчёта оплаты за водоснабжение и водоотведение, разработанная Министерством промышленности и строительства. Главный ориентир для начислений — общедомовой счётчик. В Костанае такие приборы установлены в 301 доме (по официальным данным, это новостройки) — именно их и затронут изменения. Для домов без общедомового прибора порядок оплаты не меняется.
Как работает новая схема
По словам советника директора ГКП «Костана́й-су» Сергея Кривошеева, методика фиксирует распределение всего объёма воды, вошедшего в дом по общедомовому счётчику, между жильцами и/или техническими службами дома. В неучтённый объём попадают:
- утечки (например, в подвале);
- потребление квартир без индивидуальных счётчиков, если фактические траты превысили расчётную норму.
«Это распределение воды, которая поступила в дом и потребилась жителями или его техслужбами, но не оплачивалась. Это могут быть утечки в подвале, а также квартиры без приборов учёта, где потребление выше нормы», — пояснил Кривошеев.
Если в доме есть те, кто без счётчика
Неразнесённая разница ложится только на квартиры без индивидуальных счётчиков — пропорционально их начисленному объёму.
Пример от «Костана́й-су»: в 100-квартирный дом поступило 1000 м³ воды. После сверок возникла разница 100 м³. Если 20 квартир без счётчиков, эти 100 м³ будут распределены между ними пропорционально объёму, начисленному по норме (с учётом числа проживающих).
«На эти 20 квартир пропорционально потреблению будет произведено доначисление: 100 кубов распределят между ними», — уточнил Кривошеев.
Если счётчики есть у всех
Когда у всех квартир есть индивидуальные приборы и установлен общедомовой, возможная разница между суммой квартирных показаний и общедомовым объёмом делится на всех. Чаще всего это технические потери (например, порыв в подвале).
По оценкам водоканала, пробные расчёты показывают разброс 5–10 м³ на дом за расчётный период — «небольшие суммы» в пересчёте на квартиру.
Кто может собирать платежи
Методика также допускает, что ОСИ или ПКСК (по решению общего собрания жильцов) получают право аккумулировать оплату всего дома и перечислять её водоканалу единым платёжом.
«Водоканал может получать оплату от ОСИ, а ОСИ уже собирает её со всех жильцов», — отметил Кривошеев.
Важно для домов без общедомового счётчика
Для таких домов ничего не меняется: начисления идут по прежним правилам. Новая методика не обязывает всех срочно устанавливать общедомовой прибор.
Что это значит для жильцов
- Квартирам без индивидуальных счётчиков в домах с ОДПУ (общедомовым прибором) придётся нести большую долю неучтённой разницы.
- Домам с полным учётом (ОДПУ + счётчики в каждой квартире) разница, как правило, минимальна и распределяется на всех.
- ОСИ/ПКСК могут упростить сборы и контроль за домовым потреблением, если жильцы проголосуют за единый платёж.
Эксперты советуют проверять внутридомовые сети на утечки, вовремя сдавать показания и по возможности устанавливать индивидуальные счётчики — это снижает риск переплат.
