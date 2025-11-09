С 1 ноября в Казахстане действует обновлённая методика расчёта оплаты за водоснабжение и водоотведение, разработанная Министерством промышленности и строительства. Главный ориентир для начислений — общедомовой счётчик. В Костанае такие приборы установлены в 301 доме (по официальным данным, это новостройки) — именно их и затронут изменения. Для домов без общедомового прибора порядок оплаты не меняется.

Как работает новая схема

По словам советника директора ГКП «Костана́й-су» Сергея Кривошеева, методика фиксирует распределение всего объёма воды, вошедшего в дом по общедомовому счётчику, между жильцами и/или техническими службами дома. В неучтённый объём попадают:

утечки (например, в подвале);

потребление квартир без индивидуальных счётчиков, если фактические траты превысили расчётную норму.

«Это распределение воды, которая поступила в дом и потребилась жителями или его техслужбами, но не оплачивалась. Это могут быть утечки в подвале, а также квартиры без приборов учёта, где потребление выше нормы», — пояснил Кривошеев.

Если в доме есть те, кто без счётчика

Неразнесённая разница ложится только на квартиры без индивидуальных счётчиков — пропорционально их начисленному объёму.

Пример от «Костана́й-су»: в 100-квартирный дом поступило 1000 м³ воды. После сверок возникла разница 100 м³. Если 20 квартир без счётчиков, эти 100 м³ будут распределены между ними пропорционально объёму, начисленному по норме (с учётом числа проживающих).

«На эти 20 квартир пропорционально потреблению будет произведено доначисление: 100 кубов распределят между ними», — уточнил Кривошеев.

Если счётчики есть у всех

Когда у всех квартир есть индивидуальные приборы и установлен общедомовой, возможная разница между суммой квартирных показаний и общедомовым объёмом делится на всех. Чаще всего это технические потери (например, порыв в подвале).

По оценкам водоканала, пробные расчёты показывают разброс 5–10 м³ на дом за расчётный период — «небольшие суммы» в пересчёте на квартиру.

Кто может собирать платежи

Методика также допускает, что ОСИ или ПКСК (по решению общего собрания жильцов) получают право аккумулировать оплату всего дома и перечислять её водоканалу единым платёжом.

«Водоканал может получать оплату от ОСИ, а ОСИ уже собирает её со всех жильцов», — отметил Кривошеев.

Важно для домов без общедомового счётчика

Для таких домов ничего не меняется: начисления идут по прежним правилам. Новая методика не обязывает всех срочно устанавливать общедомовой прибор.

Что это значит для жильцов

Квартирам без индивидуальных счётчиков в домах с ОДПУ (общедомовым прибором) придётся нести большую долю неучтённой разницы.

в домах с ОДПУ (общедомовым прибором) придётся неучтённой разницы. Домам с полным учётом (ОДПУ + счётчики в каждой квартире) разница, как правило, минимальна и распределяется на всех .

и распределяется . ОСИ/ПКСК могут упростить сборы и контроль за домовым потреблением, если жильцы проголосуют за единый платёж.

Эксперты советуют проверять внутридомовые сети на утечки, вовремя сдавать показания и по возможности устанавливать индивидуальные счётчики — это снижает риск переплат.

Информация для костанайцев об отключении электричества План работ костанайской горэлектросети ТОО "ЭПК-forfait" в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных...

Данные о сделках нотариусы будут передавать в органы финмониторинга Министерство юстиции РК подготовило и вынесло на общественное обсуждение проект приказа о внесении изменений в...

График декабря: как отдыхаем на день Независимости РК С 2022 года День Независимости Казахстана отмечается один день — 16 декабря. В 2025 году...