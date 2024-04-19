Новая объездная дорога появится в Костанайской области

Сейчас весь грузовой транспорт в Рудном объезжает город по улице Топоркова, в час, как отмечают в акимате, по ней проходит до пятисот большегрузов.

Еще лет тридцать назад планировалось пустить весь этот поток по объездной дороге по правой стороне Тобола, и сейчас к проекту решено вернуться вновь. Новая объездная пройдет от развязки у птицефабрики «Жас Канат», мимо села Балыкты и до села Юбилейное.

«До Балыктов есть, а дальше участка нет, надо разработать ТЭО. ТЭО было разработано, в результате было принято такое решение, что необходимо 16 км до Балыктов и от Балыктов по развязке с Рудного. Развязка вот туда построить мост и примкнуть уже к существующей дороги и обязательно построить путепровод, потому что будет вторая категория», — объясняет директор КФ АО НК «Казавтожол» Андрей Горват.

Сейчас технико-экономическое обоснование дорабатывается. Ведь планы большие. К примеру, новый мост намерены возвести через реку в районе Юбилейного, а старую развязку у птицефабрики серьезно обновить.

«Основное будут там два моста построены в районе дач, потом развязка построена, единственно, которая перед Рудным, ее надо будет вернее строение убрать, поставить новое, расширить, почему убрать? Потому что там скол внизу балок из-за этого они не подлежат ремонту это надо будет нижний пояс разрушен и там большегрузные пойдут и надо, потому что несущая способность там слабая», — сказал Андрей Горват.

Общая протяженность этой автодороги почти 17 км и пройдет она по территории трех районов Костанайской области: району Б. Майлина, Костанайскому и по территории земель, относящихся к Рудному. При этом когда именно приступят к строительству объездной дороги неизвестно. Очень многое завесит от того, когда будет готово технико-экономическое обоснование и будут выделены нужные деньги. Само же строительство тоже займет немало времени.

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