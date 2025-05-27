170 тысяч заявок поступило на получение государственного жилья от «Отбасы банка», передаёт BAQ.KZ. Заявку могли подать нуждающиеся в жилье. Из 170 тысяч около 70 тысяч были постановлены в очередь, сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

«С 24 мая прошло совсем немного времени, несколько дней. По моим оперативным данным, за этот период поступило, сегодня утром сверял, порядка 170 тысяч заявок, из низ поставлено (в очередь – ред) около 70 тысяч. То есть это дополнительно к тем очередникам, которые были 650 тысяч примерно», — сказал министр на брифинге в правительстве.

Он отметил, что в критерии для получения жилья прописано, чтобы у заявителя не было жилья на протяжении пяти последних лет или единственное его жилье было признано аварийным.

«70 процентов всего объёма жилья будет гарантированно предоставлено социально уязвимым слоям населения. Оставшиеся 30% распределяются в зависимости от даты постановки на учёт — это основной критерий, хотя имеются и другие. Чем раньше человек встал на учёт, тем быстрее он получит жильё», — отметил министр.

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