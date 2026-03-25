Новая платформа в медицине: что изменит Qalqan

Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Гульмира Сабденбек разъяснила, для чего создаётся цифровая платформа Qalqan. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях, передаёт Tengri Health.
По её словам, речь не идёт о запуске новой системы «с нуля». Qalqan станет развитием уже существующей цифровой инфраструктуры фонда с переходом на современную технологическую платформу, которая применяется в Министерстве финансов.
Выбор этой платформы обусловлен её готовыми решениями и высоким уровнем интеграции, что позволит быстрее внедрять необходимые функции без создания новой инфраструктуры.
Сабденбек также опровергла информацию о дополнительных расходах. По её словам, внедрение Qalqan не потребует дополнительных затрат для системы здравоохранения.
При этом платформа не является медицинской информационной системой и не заменяет такие сервисы, как Damumed. Она не влияет на лечебный процесс и не увеличивает нагрузку на врачей.
Основная задача Qalqan — обеспечить прозрачность финансовых потоков, проверку оказанных услуг и контроль использования средств ОСМС. Платформа позволит объединить данные, повысить прозрачность расчётов и отслеживать движение средств.
Как подчеркнула глава фонда, ключевая цель проекта — гарантировать, что каждая оплаченная услуга подтверждена, а средства системы медицинского страхования используются эффективно и по назначению.
Бизнесу придётся сокращать персонал из-за новых налогов — прогноз
Аренда просела: в каких городах заметно снижение
